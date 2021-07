Algarve espera recuperar voos da Alemanha. Estavam previstos 311 em julho

O mercado alemão é o segundo mais importante para o Algarve e, por isso, a Região de Turismo do Algarve considera que a decisão de Berlim, tomada nas últimas horas e que retira Portugal da lista vermelha, "é uma notícia relevante".

"Portugal deixa de ser considerado como uma área de incidência de variante de vírus, mas passa a ser considerado uma zona alta incidência. Portanto, aplicam-se regras que são de alguma forma restritivas, mas que podem ser aliviadas pelo certificado digital. Na prática, passam a ser possíveis viagens não essenciais, o que não era possível com a classificação anterior, embora seja obrigatória a quarentena de 10 dias, algo que pode ser aliviado para cinco dias. Mas, e aqui sim, as boas notícias: os vacinados - com a vacinação completa e 14 dias após o facto - ou os recuperados, ficam isentos de quarentena [no regresso a casa]", diz ao Dinheiro Vivo, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

O responsável alerta que, ainda assim, as viagens "continuam a ser desaconselhadas e que foram canceladas as operações de ligação à Alemanha, quer por companhias aéreas quer por operadores" para este mês de julho.

Em 2019, mais de 1,5 milhões de hóspedes nas unidades de alojamento para turistas nacionais eram provenientes da Alemanha. E foram responsáveis por quase seis milhões de dormidas, sendo uma fatia considerável destas foram no Algarve. "Vamos ver se é possível reverter esta realidade. Tínhamos 311 voos da Alemanha previstos para julho, correspondentes a mais de 56 mil lugares em avião. Muitas operações foram canceladas e vamos ver qual o efeito que é possível reverter para podermos ter procura e [teremos de avaliar] o impacto negativo da imagem de Portugal" ao ter sido incluído na lista vermelha na semana passada.

"É uma notícia relevante até porque a procura alemã é mais sentida no Algarve em setembro e outubro que em julho e agosto", remata o responsável.

A Madeira é também um destino procurado por turistas alemães. À Lusa, Eduardo Jesus, secretário do Turismo e Cultura da Madeira, dizia que a saída da lista vermelha "é uma notícia boa, mas não suficientemente boa". Eduardo Jesus argumentou que esta decisão da Alemanha dá à Madeira "um tratamento por igual relativamente ao país", quando a região se "diferencia objetivamente da situação pandémica que se encontra em Portugal", pelo que "merecia objetivamente um tratamento diferente".

"É uma evolução na situação, mas não é aquilo que a Madeira pretende e vamos continuar a insistir naquela que entendemos que deve ser ideal e correspondente à nossa realidade", sublinhou.

Algarve aguarda também pela decisão britânica

Esta segunda-feira, o governo inglês anunciou que espera levantar as restrições no próximo dia 19 de julho. A decisão final será tomada na próxima semana. Para já, o sistema de semáforo para determinar para que países os ingleses podem viajar mantém-se, mas Boris Johnson prometeu novidades para os próximos dias.

"Vamos manter os nossos controlos fronteiriços apertados, incluindo a lista vermelha, e reconhecemos a necessidade da proteção conferida pelas duas doses da vacina", disse o primeiro-ministro inglês, citado pela imprensa local. "Vamos trabalhar com o setor das viagens para remover a necessidade para as pessoas completamente vacinadas, ao chegarem de destinos da lista amarela, terem de se isolar e o ministro dos Transportes dará mais indicações mais para o final da semana", acrescentou.

Os britânicos eram o principal emissor de turistas para Portugal antes da pandemia. Em 2019, as unidades de alojamento contaram com 2,1 milhões de hóspedes britânicos, que foram responsáveis por 9,3 milhões de dormidas. Estes números sofreram uma queda significativa no ano passado devido à pandemia. No entanto, o Reino Unido continua a ser um mercado importante nomeadamente para o Algarve.

Ao Dinheiro Vivo, João Fernandes nota que o levantamento das restrições para pessoas vacinadas viajarem para destinos na lista amarela, como é o caso de Portugal, "pode ser a grande notícia nestes próximos dias".

"Continuará a ser obrigatória a realização de testes, mas é um passo muito importante para facilitar a procura", admite o responsável, acrescentando mesmo que "poderá fazer diferença em agosto e setembro", período em que a maioria destes turistas viaja para o destino Algarve.

Portugal Continental e os Açores, para já, estão nesta lista amarela, assim como a Espanha Continental. Questionado se este passo inglês vai gerar uma elevada concorrência entre os dois destinos, João Fernandes considera que "é a concorrência habitual".

"É a concorrência habitual. Neste ano, todos fazem um esforço extra para captar procura. Temos operações programadas para captar esta procura. Naturalmente, a condição privilegiada em meados de maio [integração na lista verde] é difícil repetir e por isso voltámos à concorrência aberta".

O líder da Região de Turismo saudou ainda a notícia que dá conta que o Autódromo Internacional do Algarve voltará a receber neste ano uma nova prova do Moto GP. Será em novembro e pode "trazer muita gente" a região, numa época considerada baixa.

