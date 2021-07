Alerta para circulação de mensagem fraudulenta do Portal das Finanças

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes do Portal das Finanças que contêm um anexo com diferentes designações, entre as quais 'PortaldasFinancas.pdf' ou 'Finanças.pdf'", lê-se no alerta publicado no Portal das Finanças.

As mensagens em causa referem que os destinatários têm dívidas tributárias a passar à fase de execução e pedem que se carregue num 'link'.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos", esclarece a AT, acrescentando que, "em caso algum", os destinatários devem abrir o ficheiro em anexo e efetuar a operação indicada.