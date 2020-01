5G. Estados-membros devem avaliar perfis de risco de fornecedores, diz Bruxelas

Conforme já tinha sido avançado pela agência Reuters, a Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira uma espécie de "caixa de ferramentas" que pretende abordar as preocupações de segurança que surgem com o 5G.

No ano passado, a Comissão já tinha apresentado um relatório onde enunciava as preocupações de segurança na implementação da próxima geração de redes móveis. Na altura, Bruxelas pedia uma atuação cautelosa, num relatório onde os Estados-membros abordavam as preocupações e riscos do 5G, que promete velocidades de acesso à Internet mais rápidas e com menor latência (tempo de resposta entre uma ação e a resposta).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia