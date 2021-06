317 milhões pagos ao Novo Banco pelo Fundo de Resolução

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens )

O Fundo de Resolução fez esta sexta-feira um pagamento de 317 milhões de euros ao Novo Banco. Segundo comunicado do Fundo de Resolução, este pagamento é referente ao Acordo de Capitalização Contingente e diz respeito às contas do exercício de 2020. O pagamento total foi de 317.012.629,00 euros.

O mesmo documento acrescenta que este pagamento "resulta do pedido do Novo Banco, a 7 de abril de 2021, no montante de 598.311.568,00 euros" e é efetuado depois de concluídos todos os procedimentos de validação, tal como "a condição que determina a realização de um pagamento por parte do Fundo de Resolução; o montante necessário para que o rácio CET 1 do Novo Banco se situe no nível contratualmente estipulado de 12% é de 598 milhões de euros (mais concretamente: 598.311.568,00 euros), valor confirmado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, as autoridades com competência legal para o efeito."

