Zouhair Feddal vai assinar por quatro épocas

Zouhair Feddal vai ser reforço do Sporting. O defesa central marroquino do Bétis vai assinar um contrato válido por quatro temporadas, segundo disse fonte do clube espanhol à agência de notícias EFE.

O defesa tem 30 anos, representa o Bétis, onde fez cinco golos em 61 jogos desde 2017-18.

Com passado nos espanhóis do Alavés e do Levante, e nos italianos do Parma, do Palermo e do Siena, Feddal soma 14 internacionalizações pela seleção marroquina.