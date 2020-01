Wolverhampton empata em casa com o Newcastle

João Moutinho foi titular no empate dos wolves com o Newcastle.

O Wolverhampton, com quatro portugueses no onze inicial (Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto), empatou neste sábado a um golo com o Newcastle.

A equipa treinada por Nuno Espírito Santo viu-se em desvantagem logo ao sete minutos, no seguimento de um golo de Miguel Almiron. Mas aos 14', Leander Dendoncker empatou a partida. Os wolves tiveram várias oportunidades para marcar, mas foram incapazes de voltar a bater o guarda-redes Martin Dubravka.

O Wolverhampton está no sétimo lugar, mas pode ser ainda neste sábado ultrapassado pelo Tottenham de José Mourinho, que esta tarde recebe o Liverpool no jogo grande da jornada em Inglaterra.

Ainda na liga inglesa, destaque para a vitória do Southampton de Cédric Soares (foi titular) no campo do Leicester, por 2-1. A equipa de Brendan Rodgers até marcou primeiro, por Dennis Praet, aos 14'. Mas ainda na primeira parte, Stuart Armstrong fez o empate e no segundo tempo, aos 81', Danny Ings apontou o golo da vitória.

Já o Manchester United recebeu e goleou o Norwich, por 4-0, com golos de Marcus Rashford (2), Martial e Greenwood.

Outros resultados: Crystal Palace-Arsenal, 1-1; Chelsea-Burnley, 3-0 e Everton-Brighton, 1-0.