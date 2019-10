Wolverhampton de Nuno empata, Liverpool vence Tottenham

Everton, de Marco Silva, continua a desiludir e perde no terreno do Brighton

O Wolverhampton, clube da Premier League treinado por Nuno Espírito Santo, empatou neste domingo a um golo na deslocação a Newcastle, aumentando para oito jogos o ciclo sem derrotas que dura desde 19 de setembro, quando os wolves perderam com o Sp. Braga, na Liga Europa.

Com quatro jogadores portugueses no onze (Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota) e mais dois a entrarem na segunda parte (Pedro Neto e Rúben Vinagre), o Wolverhampton viu-se em desvantagem aos 37 minutos, com Jamaal Lascelles a marcar para o Newcastle. Mas no segundo tempo, Jonny Otto apontou o golo que valeu um ponto à equipa de Nuno Espírito Santo. Os wolves estão assim no 11.º lugar da Premier League e o Newscastle é 17.º classificado.

A reviravolta do Liverpool

Na reedição da final da Liga dos Campeões do ano passado, o Liverpool venceu (2-1) na receção ao Tottenham, mas não se livrou de susto inicial. Harry Kane colocou os spurs na frente logo no primeiro minuto de jogo. Os reds só reagiram no sgundo tempo, por Jordan Henderson (52") e Mohamed Salah (75") na conversão de um penálti.

O Liverpool segue na liderança da Premier League com 28 pontos, com mais seis do que o Manchester City.

Ainda este domingo, o Arsenal empatou com o Crystal Palace (2-2). A equipa de Unai Emeru chegou ao 2-0, por intermédio de Sokratis e David Luiz, mas os forasteiros reduziram por Luka Milivojevic e restabeleceram a igualdade por Jodan Ayew, no início da segunda parte.

Os gunners estão em 5º e a contestação a Unai Emery começa a aumentar.

Já o Manchester United ganhou ao Norwich, por 3-1, num jogo em que ainda desperdiçou duas grandes penalidades. Os red devils fizeram o 1-0 aos 21' e Rashford fez o segundo à passagem da meia hora de jogo. Depois, no segundo tempo, Martial fez o 3-0 e o Norwich reduziu a vantagem por intermédio de Onel Hernandez aos 88'.



Com este resultado, o United subiu à sétima posição da Premier League, com 13 pontos.