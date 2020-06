Wimbledon abre cozinhas para ajudar afetados pela pandemia

A iniciativa decorrerá durante os próximos três meses e está dirigida aos bairros em redor do All England Club, localizado nos arredores de Londres, com as refeições a serem preparadas pela empresa que habitualmente fornece alimentos a Wimbledon e pelo serviço de 'catering' oficial do 'major' britânico, que este ano não se realiza devido ao novo coronavírus.

Chef Adam Fargin lidera a equipa que prepara as refeições na cozinha de Wimbledon

"Além deste programa de distribuição, foi feita uma doação à [ONG] City Harvest através da Fundação de Wimbledon para apoiar a organização, que já distribuiu mais de 1,5 milhões de refeições durante o confinamento", acrescentou a organização em comunicado.

As part of our efforts to support the local community in its recovery from the coronavirus pandemic, we've opened up our kitchen to provide hot meals to those in need: https://t.co/AqDxYmdysl#Wimbledon pic.twitter.com/byUQ27us8P - Wimbledon (@Wimbledon) June 1, 2020

Em 01 de abril, Wimbledon, o mais antigo 'Grand Slam' do mundo, foi cancelado pela primeira vez desde a II Guerra Mundial, devido à pandemia de covid-19.

O torneio seria disputado entre 29 de junho e 12 de julho, mas a organização optou por cancelar a sua realização este ano, o que significa que a 134.ª edição do 'major' britânico se vai disputar em 2021, entre 28 de junho e 11 de julho.

Os circuitos masculino e feminino de ténis estão suspensos, pelo menos, até 31 de julho, devido à pandemia de covid-19, que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 370 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.

O Reino Unido é o segundo país com maior número de mortos (38.489), registando mais de 274 mil casos de infeção.