Vítor Pereira fica fora da luta pelo título chinês

Vítor Pereira perdeu esta quarta-feira todas as hipóteses de lutar pela conquista do título de campeão chinês, que conquistou na época passada. Isto porque o Shanghai SIPG não foi além do empate 1-1 na visita ao Beijing Renhe, um resultado que deixou a equipa do treinador português a seis pontos do líder Guangzhou Evergrande, quando falta uma jornada para o final da prova.

O austríaco Marko Arnautovic adiantou o Shanghai SIPG no marcador logo ao terceiro minuto, mas aos 57' o senegalês Makhete Diop fez o empate e destruiu o sonho de Vítor Pereira conquistar o campeonato chinês, que será decidido na última ronda com o Evergrande, treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, a liderar com 69 pontos, mais dois que o Beijing Gouan, orientado pelo francês Bruno Genesio.

Vítor Pereira tornou-se na época passada o primeiro treinador português a conquistar o campeonato chinês, juntando ao currículo os dois títulos de campeão português e um grego. Desta vez, vai terminar a época apenas com a conquista da Supertaça chinesa, tendo depois sido eliminado nas meias finais da Liga dos Campeões da Ásia e da Taça da China.