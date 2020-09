Vieira e o apoio de Costa: "Estão a ultrapassar todos os limites"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, considerou este domingo que es estão "a ultrapassar todos os limites" quando questionado sobre a polémica que se gerou sobre a presença do primeiro-ministro António Costa e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, na comissão de honra da sua candidatura às eleições do clube, agendadas para o final de outubro.

"Nunca vi, e já aqui estou há muitos anos, uma campanha tão ofensiva e caluniosa como a que têm feito. É algo a que tenho assistido, mas a verdade vem sempre ao de cima. Falarei quando entender que o devo fazer. Até lá o mais importante é os nossos jogadores responderem em campo", afirmou o líder dos encarnados no aeroporto de Lisboa, à partida da equipa para a Grécia, onde na terça-feira o Benfica irá jogar com o PAOK Salonica, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A finalizar, Vieira reforçou a ideia transmitida sem querer fazer mais comentários. "Nunca vi na minha vida uma campanha tão vergonhosa", frisou.