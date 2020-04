Vieira, Pinto da Costa e Varandas juntos em reunião com o primeiro-ministro

Regresso do futebol. Costa junta presidentes do Sporting, FC Porto, Benfica e FPF

Filipe Froes assume que "o futebol pode servir de exemplo" no regresso à competição

O primeiro-ministro António Costa está reunido em São Bento com os principais dirigentes do futebol português para debater o possível regresso das competições. Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Frederico Varandas, presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting, chegaram à residência oficial do chefe de governo acompanhados por Fernando Gomes e Pedro Proença, líderes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga de Clubes, e ainda por Tiago Craveiro, CEO da FPF.

Os dirigentes vão apresentar ao primeiro-ministo o plano que têm em cima da mesa para o regresso dos campeonatos profissionais, em plena situação de pandemia de covid-19. Os clubes e as entidades organizadoras do campeonato estão a apontar fazer regressar o futebol no início de junho, com a adoção de medidas de segurança para que não se registem casos de contágio durante os jogos.

E é esse plano que tem vindo a ser trabalhado, com a ajuda dos pneumologistas Filipe Froes e António Diniz. que serão apresentados a António Costa, que terá nas mãos a possibilidade de levantar as restrições na área do desporto.

Antes da reunião com os presidentes dos três grandes, na qual também participaram Fernando Gomes, líder da FPF, e Pedro Proença, da Liga, o primeiro-ministro recebeu em São Bento José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Segundo José Manuel Constantino explicou aos jornalistas, há uma "manifestação de vontade da parte do Governo para encontrar as soluções possíveis para a retoma das atividades desportivas", após a suspensão causada pela pandemia de covid-19.

Na opinião do dirigente do COP, a retoma de "desportos coletivos e de contacto físico" é "difícil", por se tornar "extremamente complexo", mas a diferença entre os vários desportos poderá levar a soluções diferentes entre si, "em função do grau de risco que a natureza de cada modalidade coloca a praticantes, espetadores, e toda a envolvente".