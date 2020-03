UEFA vai reunir com Federações e Euro 2020 deverá ser adiado para 2021

A UEFA pediu nesta quinta-feira às 55 federações associadas para reunirem na próxima terça-feira por vídeoconferência, num encontro em que se pretende debater a resposta do futebol à pandemia do covid-19 e analisar sobretudo o Euro 2020.

Nessa videoconferência, proposta "à luz dos mais recentes desenvolvimentos na propagação do novo coronavírus, além das federações nacionais, a UEFA pretende ter também as direções da Associação Europeia de clubes e das Ligas Europeias, e a FIFPro (Sindicato Internacional de jogadores)". "As discussões a ter incluem todas as competições domésticas e europeias, incluindo o Europeu de 2020", refere a UEFA, numa nota na sua página oficial na internet.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, a possibilidade de o Campeonato da Europa previsto para este verão poder ser adiado para 2021 é muito forte.

O Europeu, que neste verão está previsto realizar-se em 12 cidades de países europeus, tem início agendado para 12 de junho, na cidade de Roma, em Itália, e final a 12 e julho em Wembley, Londres, Inglaterra.

A pandemia de covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4500 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Itália e Espanha já suspenderam as próximas jornadas do futebol profissional, enquanto na Alemanha e em Portugal está previsto que os jogos decorram à porta fechada.