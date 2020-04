UEFA esclarece que não deu datas limite para as provas terminarem

UEFA quer futebol no verão e campeonatos decididos até ao dia 3 de agosto

A UEFA esclareceu neste domingo que o presidente Aleksander Ceferín não deu datas limite para a conclusão das competições da época 2019/20 e que houve uma interpretação errada de declarações suas à televisão alemã ZDF.

"O presidente foi muito claro em que não podia dar datas específicas para o final da época", indicou o organismo responsável pelo futebol europeu, depois de surgir na imprensa a data limite de 3 de agosto.

O organismo diz estar, juntamente com a Associação Europeia de Clubes e a Associação das Ligas Europeias, a analisar desde 17 de março todas as opções para que se conclua a época. "A primeira prioridade de todos os membros do grupo de trabalho é preservar a saúde pública. Uma das opções estudadas recorrentemente foi a de jogar em julho e agosto, se necessário, dependendo da permissão das autoridades nacionais", acrescenta o comunicado.

A indicação de julho e agosto foi assumida como se Ceferín tivesse fixado 3 de agosto como data limite: "isso não é verdade", acentuou a UEFA.

Quase todos os campeonatos europeus estão parados devido à crise sanitária vivida, devido à pandemia da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil. Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 642 mil infetados e mais de 47 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.