Turquia apurada após empate com a Islândia e ajuda a qualificar a França

As seleções da Turquia e da França garantiram esta quinta-feira o apuramento para a fase final do Euro 2020. Aos turcos bastava um empate, em Istambul, diante da Islândia e foi isso mesmo que aconteceu, pois as duas equipas terminaram a primeira partida do dia com um empate 0-0.

Um resultado que permite também aos franceses fazerem a festa mesmo antes de entrarem em campo, no Stade de France, para enfrentar a Moldávia, uma vez que os islandeses, terceiros classificados do grupo H, já não podem alcançar a seleção campeã do mundo treinada por Didier Deschamps.

Além de Turquia e França, já garantiram presença no Campeonato da Europa as seleções da Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia e Espanha. Esta noite ainda podem carimbar o apuramento Portugal, Inglaterra, República Checa e Turquia, embora a seleção nacional não dependa apenas de si própria, pois além de ter de vencer a Lituânia, a Sérvia não pode ganhar, em casa, ao Luxemburgo.