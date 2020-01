Treinador do West Ham fala do interesse em Gedson Fernandes

O médio benfiquista Gedson Fernandes pode estar de saída rumo ao campeonato inglês, com destino ao West Ham. David Moyes, treinador da equipa londrina, não deu o negócio como certo, mas confessou que o jovem português se enquadra no tipo de jogador que quer para reforçar o meio-campo neste mês de janeiro.

"Não posso dizer que estejamos em conversas adiantadas com alguém, não é correto. O Gedson é um dos nomes que tem sido mencionado, tal como muitos outros. Se conseguirmos tornar a equipa mais forte, claro que gostaria, mas só com jogadores que pensamos que nos poderão ajudar a melhorar. Ele está dentro dessa categoria. Queremos um jogador para essa posição mas consegui-lo em janeiro, nunca é fácil. Mas se ele vier, irá ajudar-nos", disse Moyes.

Gedson tem perdido algum espaço nas escolhas de Bruno Lage e pode ver a sua situação no Benfica mais complicada com a chegada de Weigl, embora o alemão jogue um pouco mais recuado no campo. Além do West Ham, a imprensa inglesa avançou ainda que o Manchester United também estava de olho no médio de 20 anos dos encarnados.