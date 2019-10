Traoré bisa e Wolverhampton vence City em jogo com seis portugueses

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, travou neste domingo o Manchester City de Pepe Guardiola, vencendo no Etihad por 2-0, com dois golos de Traoré nos últimos 10 minutos. Este resultado deixou os citizens na segunda posição, mas agora a oito pontos do líder Liverpool quando estão decorridas oito jornadas na Premier League. Já os Wolves subiram ao 10.º lugar, com 10 pontos.

Num jogo cheio de jogadores portugueses - pelo City, o defesa João Cancelo foi titular e Bernardo Silva entrou aos 60 minutos; nos Wolves jogaram Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Ruben Vinagre - o City mostrou sempre muitas dificuldades para furar o organizado esquema defensivo da equipa de Nuno Espírito Santo, que sempre que podia espreitava contra-ataques rápidos.

Bernardo Silva começou no banco de suplentes e só entrou aos 60 minutos (foi aplaudido de pé pelos adeptos, num claro sinal de que o apoiam na acusação que está a ser alvo por parte da fderação inglesa), mas foi incapaz de ajudar a sua equipa, que aos 80 minutos sofreu o primeiro golo, com Adama Traoré a bater o guarda-redes Ederson e a concluir da melhor forma um rápido lance de contra-ataque. Já no tempo de compensação, Traoré bisou num golo tirado a papel químico do primeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda na liga inglesa, o Arsenal subiu ao terceiro lugar, a apenas um ponto do City, ao vencer por 1-0 na receção ao Bournemouth. O central brasileiro David Luís, ex-jogador do Benfica, foi o autor do único tento da partida, estreando-se a marcar com a camisola dos gunners, logo aos nove minutos.

O Chelsea, quinto colocado, foi ao sul de Inglaterra golear o Southampton, por 4-1, colocando-se em vantagem aos 17 minutos, através do avançado Tammy Abraham, que esta semana foi chamado à seleção principal de Inglaterra e apontou o oitavo golo na prova, igualando o argentino Sergio Agüero no topo da lista dos melhores marcadores. Mason Mount, aos 24 minutos, N'Golo Kanté, aos 40', e Michy Batshuayi, aos 89', deram volume ao triunfo dos blues, tendo Danny Ings marcado o único tento dos saints, aos 30'.

O Manchester United vai de mal a pior e somou neste domingo a terceira derrota da época na liga inglesa, ao perder, por 1-0, no terreno do Newcastle, com um golo de Mattew Longstaff aos 72 minutos. O treinador Ole Gunnar Solskjaer está debaixo de fogo, já que a equipa está num modesto 12.º lugar, com apenas nove pontos somados em oito jornadas, com os mesmos pontos do Sheffield United e do Brighton.