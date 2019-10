Tottenham no fundo. Derrota com o Brighton e grave lesão de Lloris (com vídeo)

O internacional francês Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham, lesionou-se neste sábado com gravidade no cotovelo esquerdo, na derrota por 3-0 em casa do Brighton, na abertura da oitava jornada da liga inglesa de futebol, deixando o relvado em maca e como uma máscara de oxigénio.

Lloris foi substituído pelo argentino Paulo Gazzaniga à passagem do minuto oito, depois de, aos três minutos, ter sofrido uma queda aparatosa, já no interior da baliza, quando foi surpreendido por um cruzamento que originou o primeiro golo da formação local, marcado pelo compatriota Neal Maupay.

O irlandês Aaron Connolly ampliou a vantagem para o Brighton, aos 32, e fechou a contagem já no segundo tempo, aos 65', colocando ponto final numa série de cinco encontros sem vencer e que valeu ao Brighton a subida provisória ao 12.º lugar.

O Tottenham, que a meio da semana foi goleado em casa por 7-2 pelos alemães do Bayern Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, mantém-se em sexto, com 11 pontos, mas podem ser ultrapassados por várias equipas. E o lugar do treinador Mauricio Pochettino parece cada vez mais em risco, numa altura em que na imprensa inglesa já se fala no nome de... José Mourinho.