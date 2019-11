Tottenham despede Pochettino e Mourinho é forte hipótese

Mauricio Pochettino, 47 anos, já não é treinador do Tottenham. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo clube londrino através do site oficial do clube. "Foi uma decisão extremamente difícil de tomar. Não partimos para esta solução de ânimo leve. Mas infelizmente o resultados a nível interno no final da época passada e no início desta temporada foram extremamente desanimadores", ecplicou Daniel Levy, presidente do clube.

Pochettino estava no Tottenham desde 2014, tendo na época passada atingido a final da Liga dos Campeões, onde foi derrotado pelo Liverpool. Na presente época foi eliminado da Taça e ocupa atualmente o 14.º lugar na Premier League. A saída de Pochettino era dada como certa há algum, com a imprensa inglesa a avançar, entre os nomes possíveis para a sucessão, o de José Mourinho, atualmente sem clube desde que em dezembro de 2018 deixou o Manchester United. E o DN sabe que há uma forte hipótese de o Special One ser o eleito para o cargo.

Caso esta possibilidade avance, o Tottenham será o terceiro clube da Premier League treinado pelo técnico português, que orientou o Chelsea (em duas ocasiões) e o Manchester United. Os spurs, recorde-se, já foram treinados por André Villas-Boas. Além de Mourinho, outro nome que está a ser apontado pela imprensa é o do alemão Julian Nagelsmann, embora neste caso o jovem técnico esteja contratualmente ligado ao RB Leipzig, o que torna a contratação complicada. Neste momento, o cenário mais provável é mesmo que Mourinho seja o eleito.