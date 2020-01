Toby Price e a morte de Paulo Gonçalves: "Sentiremos falta do teu sorriso e das tuas gargalhadas"

Toby Price foi o primeiro piloto a chegar junto de Paulo Gonçalves, o piloto português que morreu durante a sétima etapa do Dakar2020. O atual campeão do Dakar em motos tentou socorrê-lo e ficou com ele até à chegada do helicóptero com a equipa médica. Esta segunda-feira prestou homenagem ao português nas redes sociais num texto emotivo, onde revela que vai ter saudades do sorriso e das gargalhadas do motard de Esposende.

"Sentiremos a tua falta, falta do teu sorriso e das tuas gargalhadas. Os meus últimos 250 km de etapa foram difíceis, estava desidratado de tanto chorar. No momento nem estava preocupado com o resultado, não queria saber disso. O meu pensamento está com a família e os amigos neste dia, hoje não vamos disputar a etapa 8, pela mota número 8, em respeito pela família, pelos amigos e pela perda do nosso herói", continuou.

Foi o piloto australiano da KTM que o viu no chão e pediu assistência médica."A etapa de ontem estava a começar bem, com um ótimo ritmo. O Paulo saiu cerca de 5 minutos antes de mim e o pior aconteceu. Passei por uma pequena duna, vi um piloto no chão e era o Paulo. Os piores pensamentos surgiram, porque eu sabia que era algo sério. Pedi ajuda o mais rápido possível e ajudei a colocá-lo de lado. Tentei pedir mais ajuda e chegou o Ctefan Svitko, que ajudou como pôde. Os médicos chegaram ao nosso lado e trabalharam o máximo que puderam. Ajudámos a descarregar equipamentos médicos e a guiar outros pilotos para fora daquela zona perigosa. Todos trabalhámos o máximo que pudemos, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ajudei a carregá-lo para o helicóptero, pois era a coisa certa a fazer. Eu fui o primeiro ao seu lado e queria ser o último a sair", conta Price, finalizando: "Somos humanos e isto não passa de uma corrida, eu desistiria de todas as minhas vitórias para que qualquer um dos meus companheiros de corrida voltasse..."

Já no domingo, o piloto tinha partilhado uma fotografia espetacular do português a voar numa duna.

Também o amigo e antigo colega de equipa, Kevin Benavides, confessou que não conseguiu parar de chorar quando soube que era ele. "Chorei cada quilómetro até ao final", contou o argentino, que dedicou a vitória na etapa a Paulo Gonçalves: "Ganhei a etapa e dedico-ta, com muita dor. Ensinaste-me a seguir em frente, a sorrir à vida, tens a minha admiração como piloto e agradeço à vida ter-te posto no meu caminho, e poder partilhar momentos incríveis e inesquecíveis contigo."

O piloto português morreu no domingo, na 7.ª etapa do Rally Dakar 2020, após uma queda. Tinha 40 anos. "Morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal", reagiu Marcelo Rebelo de Sousa, na página da Presidência da República.