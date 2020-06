Tenista Grigor Dimitrov testa positivo após jogar em evento promovido por Djokovic

Nas redes sociais, o jogador de 29 anos, que já regressou ao Mónaco, local onde habita, revelou que está infetado com o novo coronavírus, um dia depois de ter abandonado o torneio, após perder frente a croata Borna Coric.

Dimitrov esteve nas duas primeiras etapas do Adria Tour, tendo participado em todos os eventos fora dos courts, como jogos de futebol e basquetebol com os restantes tenistas, incluindo Djokovic, ou em festas em discotecas.

"Lamento qualquer mal que possa ter causado"

"Quero certificar-se que todas as pessoas com quem tive contacto sejam testadas e tomem a devidas medidas de precaução. Lamento qualquer mal que possa ter causado. Estou em casa e a recuperar", escreveu o búlgaro, que se retirara depois de perder para Borna Coric, justificando com o facto de se sentir mal.

Mais tarde, a final entre Djokovic e o russo Andrey Rublev foi imediatamente cancelada por precaução. "Esta é a melhor decisão possível. Temos que cuidar da segurança de todos os envolvidos", disse na altura o ex-campeão de Wimbledon Goran Ivanisevic, diretor de torneios do evento de Zadar. "Aqueles que estiveram em contato com Grigor serão testados. Estamos a aguardar instruções dos órgãos relevantes."

O Adria Tour, organizado para preencher a lacuna no calendário de ténis atingido pelo coronavírus, que cancelou os torneios desde meados de março, atraiu uma multidão diária de 4.000 fãs no centro de ténis de Djokovic, nas margens do Danúbio, em Belgrado, na semana passada.

Dimitrov e Djokovic, assim como os outros jogadores, foram ainda vistos a festejar a noite toda num local noturno lotado de Belgrado.

O evento já tinha sofrido um revés embaraçoso na semana passada, quando a etapa programada para Montenegro foi cancelada devido às regras do protocolo de coronavírus. Montenegro seria a terceira etapa da competição, em 27 e 28 de junho, depois das etapas na Sérvia e na Croácia e antes da conclusão na Bósnia. Mas os organizadores disseram que a visita a Montenegero foi cancelada por aquele país quando se tornou evidente que a Sérvia não atendia a requisitos de saúde rigorosos.

Solicitado a comentar sobre as medidas de distanciamento social durante a etapa de Belgrado, Djokovic defendeu-se dizendo que tanto a Sérvia quanto a região foram relativamente bem-sucedidas em conter o vírus. "É claro que podemos sempre criticar, mas não cabe a mim fazer as avaliações sobre o que é certo ou errado em termos de saúde", disse o tenista, 17 vezes vencedor do Grand Slam, defendendo as recomendações do governo sérvio.

Os países dos Balcãs lidaram com a pandemia do COVID-19 com relativo sucesso. A região de cerca de 22 milhões de pessoas registrou cerca de 24.000 infecções e menos de 800 mortes.

Entretanto, na semana passada, o ATP e o WTA [circuito feminino] disseram que estavam a programar o reinício dos torneio em agosto. No entanto, o US Open em Nova Iorque será disputado à porta fechada e sob rígidos protocolos de saúde, que motivaram críticas de Djokovic.

O búlgaro Dimitrov é um ex-número três do mundo que foi campeão da ATP Tour Finals em 2017, um dos seus oito títulos na carreira.