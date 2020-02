Surfista Alex Botelho tirado inanimado das ondas da Nazaré e levado para o hospital

O surfista português Alex Botelho foi esta terça-feira retirado do mar inconsciente durante o Nazaré Tow Surfing, na Praia do Norte. A prova do circuito mundial de ondas grandes foi interrompida para que o algarvio foi retirado pelo colega de equipa da Team Portugal, Hugo Vale, que se encontrava a auxiliar Alex Botelho de jetski.

O surfista foi depois socorrido pelos Bombeiros da Nazaré, que tiveram de realizar manobras de reanimação. Alex Botelho recuperou os sentidos, mas seguiu para o hospital. "A operação de resgate correu bem e o Alex [Botelho] reagiu à manobras de reanimação. Está estável e reage bem a estímulos. Foi levado para o Hospital Santa Maria para ser observado", disse ao DN fonte da organização.

Pelas imagens transmitidas em direto pela Sport TV, é possível ver Alex Botelho a ser projetado no ar, cair desamparado na água e depois arrastado por outra onda até ser retirado do mar.

O Big Wave Tour (BWT) da World Surf League (WSL) emitiu um Alerta Verde para o evento Nazaré Tow Surfing Challenge, na Nazaré, a começou esta terça-feira, 11 de fevereiro. É o primeiro evento do género e contará com 10 equipas compostas por dois atletas. Cada dupla competirá duas vezes num heat de uma hora.

Um mega evento com quatro portugueses em prova: Alex Botelho e Hugo Vau (Team Portugal), Nic von Rupp (faz parceria com Francisco Porcella no Team Europa) e João de Macedo (faz parceria com Grant Baker no Team Atlantic)

Eis as equipas em prova: Team World: Sebastian Steudtner (DEU) & Maya Gabeira (BRA) Team Brazil: Rodrigo Koxa (BRA) & Pedro Scooby (BRA) Team Great Britain: Andrew Cotton (GBR) & Tom Butler (GBR) Team Australia: Ross Clarke-Jones (AUS) & Mick Corbett (AUS) Team Portugal: Alex Botelho (PRT) & Hugo Vau (PRT) Team Young Bulls: Lucas Chianca (BRA) & Kai Lenny (HAW) Team Europe: Nic von Rupp (PRT) & Francisco Porcella (ITA) Team France: Benjamin Sanchis (FRA) & Eric Rebiere (FRA) Team Atlantic: Grant Baker (ZAF) & João de Macedo (PRT) Team Justine: Justine Dupont (FRA) /Fred David (FRA/apenas condutor)

