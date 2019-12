Superliga a nível mundial ganha asas com apoio do Real Madrid

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Financial Times e pelo The New York Times. De acordo com os dois jornais norte-americanos, o Real Madrid, com o presidente Florentino Pérez à cabeça, está a negociar com o fundo de investimento CVC a criação de um Superliga mundial. Uma nova prova que terá o OK da FIFA para avançar.

A ideia da criação de uma Superliga europeia não é nova e tem sofrido avanços e recuos nos últimos anos. Mas desta vez o formato está a ganhar novos contornos e tem pernas para andar. De acordo com os dois jornais norte-americanos, a FIFA poderia mesmo lançar em breve um concurso com vista a captar o investimento de outros grupos comerciais

Esta competição, de acordo com as mesmas fontes, visa a criação de duas ligas, de 20 equipas cada, sendo que oito lugares estariam destinados à partida aos clubes fundadores da recentemente criada Associação Mundial de Clubes, que é presidida por Florentino Pérez.

Ou seja, Real Madrid, AC Milan, Auckland City, Boca Juniors, River Plate, Club America, Guangzhou Evergrande e Mazembe teriam desde logo presença assegurada no novo formato.

Segundo o The New York Times, se esta competição avançar, pode dar-se o caso de o Real Madrid abandonar a liga espanhola para se centrar apenas na Superliga mundial. E o mesmo exemplo pode ser seguido por outras equipas, já que em termos financeiros as contrapartidas são enormes. Este novo formato colocaria ainda em risco a Liga dos Campeões.

A FIFA está recetiva a ouvir propostas e tem mostrado abertura à criação de novas competições. Aliás foi já nesse sentido que recentemente, e também com o apoio do fundo CVC, o organismo que rege o futebol mundial anunciou a intenção de reformar o Mundial de Clubes, que em 2021 seria substituído por uma fórmula com 24 equipas, com oito representantes da Europa.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, respondeu entretanto à possibilidade de criação desta superliga, falando num "plano egoísta e egocêntrico" que iria "arruinar o mundo do futebol".

"Li sobre esse plano louco. Se as informações são corretas, surge de um presidente de um só clube. É difícil pensar num plano mais egoísta e egocêntrico. Iria certamente arruinar o mundo do futebol, para os jogadores, adeptos e toda a gente ligada ao mundo do futebol - tudo para o benefício de um pequeno número de pessoas. Felizmente há muito senso comum no futebol para que este tipo de projetos loucos triunfem. Na verdade, é tão rebuscado que não acredito que alguém tenha sonhado com isso", referiu.