Makaridze evita golo de Tiago Tomás

Tiago Tomás vai fazer a sua estreia a titular com a camisola do Sporting.

Sporting com dificuldades em superar a boa organização defensiva dos sadinos

11'- Tiago Tomás remata para defesa de Makaridze

Começou o jogo em Alvalade.

Já são conhecidos os onzes das duas equipas. No Sporting, destaque para a estreia a titular do jovem Tiago Tomás, que rende Sporar. Em relação ao último jogo, frente ao FC Porto, destaque ainda para as entradas de Acuña (no lugar de Borja) e de Francisco Geraldes na vez de Jovane Cabal.

SPORTING: Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Acuña; Ristovski, Matheus Nunes, Wendel, Nuno Mendes; Gonzalo Plata, Tiago Tomás e Francisco Geraldes.

V. SETÚBAL: Makaridze; Sílvio, João Meira, Artur Jorge e Jubal; Carlinhos, Semedo, Leandrinho e Eber Bessa; Zequinha e Mansilla.