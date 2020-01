Sporting-Marítimo. Intervalo em Alvalade e ainda sem golos (0-0)

Intervalo em Alvalade. Sporting termina a primeira parte a tremer, com o Marítimo a chegar por diversas vezes à área leonina com perigo.

37' - Grande oportunidade para o Marítimo. Remate de Rodrigo Pinho para grande defesa de Maximiano.

18'- Coates marcou num remate acrobático, mas o golo foi anulado após consulta ao VAR por fora de jogo do central do Sporting.

Sporar vai estrear-se. Luiz Phellype saiu lesionado e o reforço leonino contratado neste mês entrou para o lugar do brasileiro.

12' - A melhor oportunidade até agora. Ristovski dominou a bola na área a atirou por cima, após assistência de Bruno Fernandes.

10 minutos de jogo e ainda sem oportunidades claras de golo.

Começou o jogo em Alvalade.

Perante as ausências forçadas de Mathieu e Bolasie (a cumprirem um jogo de castigo), o treinador Jorge Silas aposta em Neto para formar dupla no eixo defensivo com Coates e em Jesé Rodriguez no ataque. Sporar, o reforço dos leões contratado neste mercado de janeiro, está no banco e pode estrear-se esta noite com a camisola do Sporting.

Eis os onzes oficiais.

SPORTING: Maximiano; Ristovski, Luís Neto, Coates e Borja; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Jesé, Luiz Phellype e Rafael Camacho.

MARÍTIMO: Abedzadeh; Bebeto, Zainadine, René Santos e Rúben Ferreira; Nanu, Vukovic, Moreno e Correa; Joel Tagueu e Rodrigo Pinho.