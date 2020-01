Sporting-Marítimo. Silas aposta em Neto e Jesé Rodriguez

Perante as ausências forçadas de Mathieu e Bolasie (a cumprirem um jogo de castigo), o treinador Jorge Silas aposta em Neto para formar dupla no eixo defensivo com Coates e em Jesé Rodriguez no ataque. Sporar, o reforço dos leões contratado neste mercado de janeiro, está no banco e pode estrear-se esta noite com a camisola do Sporting.

Eis os onzes oficiais.

SPORTING: Maximiano; Ristovski, Luís Neto, Coates e Borja; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Jesé, Luiz Phellype e Rafael Camacho.

MARÍTIMO: Abedzadeh; Bebeto, Zainadine, René Santos e Rúben Ferreira; Nanu, Vukovic, Moreno e Correa; Joel Tagueu e Rodrigo Pinho.