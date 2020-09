Sporting joga em Alvalade com o Viking ou o Aberdeen

Benfica joga com gregos do PAOK na terceira pré-eliminatória

O Sporting vai jogar com o Viking (Noruega) ou o Aberdeen (Escócia), na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol. Já o Rio Ave, se passar o Borac, irá medir forças com o Besiktas na Turquia!

O clube leonino era cabeça de série e ficou no pote I, podendo ter como adversários Nomme Kalju (Estónia), Mura (Eslovénia) ou Aaarhus (Dinamarca), Viking (Noruega) ou Aberdeen (Escócia) e Locomotiv Zagreb (Croácia). Calhou o vencedor do jogo entre os noruegueses e escoceses. A boa nova é que a equipa de Rúben Amorim não terá de se deslocar. O Sporting joga no Estádio José Alvalade no dia 24 de setembro, embora sem a presença de adeptos.

A terceira pré-eliminatória, tal como a segunda, disputa-se em apenas uma mão, com jogos em 24 de setembro. Uma alteração devido à pandemia. Para chegar à fase de grupos da prova, é necessário ultrapassar ainda um playoff após a terceira pré-eliminatória, que será jogado no dia 1 de outubro.

Quarto colocado da I Liga em 2019-20, os leões procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, prova em que tem como melhor registo a presença nas meias-finais de 2011-12, embora já tenha chegado à final da prova antecessora, a Taça UEFA em 2004-05.

O Rio Ave entra já em campo na segunda pré-eliminatória. Se vencer os bósnios do Borac, na Bósnia, no dia 17 de setembro, a equipa de Mário Silva vai jogar com os turcos do Besiktas, na terceira pré-eliminatória.

O Sp. Braga já assegurou um lugar na fase de grupos, na qual também estará o Benfica se for eliminado na terceira pré-eliminatória ou no playoff da Champions. Se passar o PAOK - jogo na Grécia a uma só mão, no dia 15 de setembro -a equipa de Jesus vai jogar com o Krasnodar, no playoff da Liga dos Campeões, prova onde o FC Porto já tem lugar garantido depois de ter sido campeão nacional.

Esse jogo já será a duas mãos e o sorteio decretou que a equipa de Jorge Jesus jogará a 1.ª mão na Rússia (a 22 ou 23 de setembro) e a 2.ª mão no Estádio da Luz (29 ou 30 de setembro).

Veja aqui o sorteio completo do acesso à Champions e à Liga Europa.