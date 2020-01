Sp. Braga negoceia Trincão com o Barcelona. Quem é o jogador que vai jogar com Messi

Trincão está com um pé no Barcelona, falta saber quando se muda para o clube de Messi. Segundo soube o DN, o negócio está a ser liderado por Jorge Mendes, que se deslocou à Catalunha, juntamente com António Salvador e fazer o negócio. O jogador deve-se manter em Braga até final da época.

O valor da transferência será um recorde para os lados do Minho. O presidente minhoto viu o clube catalão satisfazer a sua exigência de só libertar o jogador pela cláusula de rescisão (30 milhões de euros) e aceitou vender o principal ativo do clube. O acordo ainda não está fechado, uma vez que os guerreiros querem um jogador da equipa B do Barcelona (Abel Ruiz) e ainda falta definir as condições desse empréstimo. Ruiz pode chegar cedido, mas com opção de compra obrigatória.

Se o negócio se fizer pelos 30/31 milhões de euros, passa a ser a venda mais cara de sempre do clube minhoto, que tinha como maior venda Rafa para o Benfica, por 16, 4 milhões de euros em 2016.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Juventus também esteve interessado, mas não passou dos 20 milhões de euros, enquanto a Sampdória só ofereceu 11 milhões de euros. Ainda se falou no Benfica, mas o clube da Luz desmentiu.

O Mahrez do Minho

Francisco António Machado Mota Castro Trincão ou simplesmente Trincão deu-se a conhecer ao mais distraídos no Euro SuB-19 na Finlândia, EM 2019. Foi o melhor marcador do europeu (a par de Jota). Natural de Viana do Castelo, começou no Sport Clube Vianense (o mais antigo clube de Portugal), mas o talento já era maior que a idade e tentou a sorte no FC Porto. "O Francisco era um miúdo muito simpático que estava sempre bem disposto. Além disso, mostrava uma enorme vontade de aprender. Era franzino, mas tinha um pé esquerdo que não enganava", lembrou com orgulho, o treinador João Branco em declarações ao Maisfutebol.

Os pais levaram-no de Viana do Castelo até ao Olival, mas a experiência nos dragões nem uma época desportiva durou. O motivo ainda hoje é uma espécie de tabú. O pai, Gonçalo Trincão, que pediu ao FC Porto para libertar o filho e depois de muito isnistir conseguiu que ele voltasse a Viana do Castelo... até ser recrutado pelo SP. Braga. Foi na formação da Pedreira que cresceu para o futebol. Jogou nos sub-15, sub-17 e equipa B até ser chamado à equipa principal e à seleção sub-19.

Em 2015, depois de se estrear pela equipa B, frente ao Freamunde, pela mão de Abel Ferreira, então com 16 anos, assinou contrato profissional (até 2021). Foi o mais jovem jogador a ter um contrato profissional na história do Sp. Braga e também a maior cláusula de rescisão da história do clube: 30 milhões de euros. Depois disso alternou os jogos na equipa de juniores e equipa B até ser chamado ao plantel principal.

A estreia do avançado de 20 anos na equipa principal do Sp. Braga deu-se a 28 de dezembro de 2018, diante do Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga. No entanto, foi no ano de 2019 que este se mostrou em pleno. Em 22 jogos, Trincão somou um golo e quatro assistências. Pelo meio foi ao Campeonato do Mundo de sub-20 e foi chamado aos sub-21. Chegou a ser eleito pela UEFA como um dos 50 jovens que maior atenção deverão merecer em 2020, ao lado dos compatriotas Fábio Silva, Florentino Luís, Rafael Leão, Tomás Tavares e Tomás Esteves.

Esta época já participou em 22 jogos e marcou três golos.

Quando começou a dar nas vistas, confessou "O jogador com o qual mais me identifico na forma de jogar é o Riyad Mahrez", contou, em entrevista ao Transfermarkt, admitindo que o seu ídolo é Cristiano Ronaldo e gosta de Neymar. Agora prepara-se para ir jogar ao lado de Messi.