Sp. Braga na final do Mundialito de futebol de praia

O campeão europeu e mundial Sp. Braga apurou-se este sábado para a final do Mundialito de clubes de futebol de praia, a decorrer em Moscovo, na Rússia, ao golear por 7-2 a formação japonesa do Tokyo Verdy. Os guerreiros do Minho, liderados pelo melhor jogador do Mundo, Jordan Santos, irão defender o título no domingo frente ao vencedor do encontro que irá opor ainda este sábado as equipas russas do Spartak Moscovo e do Lokomotiv.

A derrota de sexta-feira perante o Spartak Moscovo, no jogo que decidiu o primeiro lugar do grupo B, não abalou a confiança arsenalista, que inaugurou o marcador frente aos vencedores do grupo A por Léo Martins, ainda decorria o primeiro minuto. Bruno Xavier e Bruno Torres, aos cinco e seis minutos, respetivamente, elevaram a vantagem do Sp.Braga para 3-0, o Tokyo Verdy reduziu por Mateusinho, aos sete, mas ainda antes do final do primeiro período Bê Martins fez o 4-1, aos oito.

O segundo período da partida começou com a mesma toada eficaz da equipa bracarense, que elevou para 5-1 novamente por Bê Martins, aos 17 minutos, e para 6-1 por Bokinha, aos 23. Catarino, ainda antes do final do parcial, reduziu para 6-2, aos 24 minutos.

No terceiro e derradeiro período do jogo, o tricampeão europeu Sp.Braga, nitidamente em gestão de esforço e a pensar na final que irá disputar domingo, 'tirou o pé' frente ao campeão nipónico, mas ainda elevou para 7-1 por Filipe Silva, aos 36 minutos.