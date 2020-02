Sp. Braga eliminado da Liga Europa

A fórmula Rúben Amorim, que tantas vitórias tem rendido na I Liga ao Sp. Braga, não funcionou na Liga Europa. Os minhotos ficaram-se pelos 16-avos-de-final, após perderem com o Galsgow Rangers, por 1-0, esta quarta-feira, na Pedreira. É a quarta época consecutiva em que os bracarenses não conseguem atingir os oitavos de final da prova.

Os minhotos tinham perdido na Escócia, por 3-2, e entraram em jogo a precisar de golos. O treinador bracarense apostou na entrada de David Carmo (estreia) para o lugar do lesionado Wallace e de Ricardo Horta para o lugar de Abel Ruiz, mas a pressão alta dos guerreiros no início do jogo não contrariou o jogo tático e racional da equipa de Gerrad.

As melhores oportunidades de golo na primeira parte foram mesmo dos escoceses, que só não foram para o intervalo em vantagem porque Matheus não o permitiu. O guarda-redes travou um penálti de Hagi e manteve a esperança do apuramento!

No segundo tempo, o treinador bracarense mexeu na equipa. Tirou Palhinha para meter Novais e Raúl Silva para meter Galeno e assim ter mais gente para subir no terreno. Mas a estratégia caiu por terra com o golo escocês. Hagi desmarcou Ryan Kent, que ganhou no frente a frente com Sequeira e atirou cruzado para o fundo da baliza de Matheus.

O golo do Rangers obrigava o Sp. Braga a marcar dois para passar e mais uma vez Rúben Amorim mexeu na equipa, tirando David Carmo e metendo Abel Ruíz, mas ter mais gente na frente não era garantia de golo e os minhotos não conseguiam encontrar o caminho da baliza. Aos 71 minutos Paulinho acertou no poste, após um excelente cruzamento de Novais.

A equipa minhota desesperava por um golo e cometia erros defensivos. Aos 77 minutos foi apanhada em contrapé. Arfield bateu Matheus, mas o árbitro anulou o golo por fora de jogo e mais uma vez a esperança dos guerreiros no apuramento se mantinha à distância de dois golos. Com pouco mais de 15 minutos para jogar a tarefa não era fácil e o golo não chegou a acontecer. Os minhotos ficaram em branco pela primeira vez desde que Rúben Amorim assumiu o comando da equipa.

O Sp. Braga voltou assim a perder em casa para as competições europeias (já não acontecia desde 2017) e foi assim eliminado da Liga Europa.

Benfica, Sporting e FC Porto jogam na quinta-feira o acesso aos oitavos de final da prova.