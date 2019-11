Son marca golo e 'pede desculpa' a André Gomes

O Tottenham goleou esta quarta-feira o Estrela Vermelha, em Belgrado, por 4-0, com dois golos de Son, o jogador que esteve envolvido na gravíssima lesão de André Gomes. Depois de marcar pela primeira vez, o avançado virou-se para as câmaras e juntou as mãos, como que a pedir desculpa ao português.

Son voltou a marcar no jogo, mas não festejou, limitando-se a abraçar os companheiros. "Eu não queria comemorar, queria respeitar a situação porque lamento mesmo muito (...) Espero que o André Gomes recupere depressa e desejo-lhe o melhor", disse o jogador no final do jogo em Belgrado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No domingo, depois de um lance dividio com Son, André Gomes, fraturou o tornozelo e vai ter vários meses de recuperação pela frente. A imagem do pé do jogador do Everton virado ao contrário correu mundo, assim como as lágrimas de desespero do coreano do Tottenham.

O internacional português já está em casa a recuperar depois de ser operado e publicou nas redes sociais um vídeo onde agradece as "mensagens de apoio" e a "energia positiva" que tem recebido nos últimos dias.