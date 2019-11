"É horrível". André Gomes sofre aparente fratura do tornozelo em campo

O jogo deste domingo à tarde entre o Everton e oi Tottenham ficou parado longos minutos depois de André Gomes ter sofrido uma entrada de Son. O internacional português terá ficado com o tornozelo direito partido e o jogador do Torttenham acabou a chorar quando viu o adversário no chão e a contorcer-se com dores.

André Gomes recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.

A fratura no pé do médio português foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do atleta do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

André Gomes teve de ser retirado de maca do campo, sendo substituído pelo islandês Gylfi Sigurdsson, aos 84 minutos.

Son foi sancionado com um cartão amarelo pela entrada, mas o árbitro Martin Atkinson acabou por retificar a decisão e mostrou o cartão vermelho direto ao avançado sul-coreano.

Os jornalistas presentes descreveram o momento como "arrepiante" e houve quem exclamasse: "É horrível".

A partida ficou empatada (1-1), com golo de Tosun (Everton) já no tempo de compensação.

Veja o vídeo do momento:

Após o final do jogo, o Everton partilhou uma imagem no Twitter a anunciar que dará novidades sobre o internacional português assim que for possível. "Todos os nossos pensamentos estão com @aftgomes", lê-se no tweet do clube inglês.

Entretanto, no Twittter são vários os comentários de apoio a André Gomes. O treinador do Everton, o português André Silva, também já reagiu à lesão sofrida pelo jogador.

"O André foi para o hospital. Está com a nossa equipa médica e é melhor esperar pelas notícias. Claro que este é um mau momento para nós como grupo. É mais do que futebol. Enviamos todo o nosso apoio ao André", disse o treinador do Everton e de André Gomes.