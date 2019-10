Sérgio Conceição entre criticas ao relvado e à arbitragem num "espetáculo muito pobre"

Sérgio Conceição não escondeu o desagrado com o estado do relvado e a arbitragem, após o empate do FC Porto na Madeira, frente ao Marítimo (1-1). "Faltou fazer golos nas oportunidades que tivemos, suficientes para ganhar por mais do que a diferença mínima. Foi mais luta do que jogo. Querem que as equipas joguem bem, que proporcionem bom espetáculo, mas foi inadmissível o estado do relvado, completamente encharcado. Como é possível fazer um jogo da I Liga aqui, com um jogo 48 horas antes? É inexplicável. Há várias coisas, a forma como procurámos o golo, a forma como o adversário tentou levar daqui um pontinho. O árbitro foi conivente, tivemos mais amarelos, seis faltas seguidas do adversário e não vê um amarelo. Parece que querem ser mais papistas do que o papa", resumiu o técnico do FC Porto, após o jogo.

Apesar de os dragões terem tentado "de tudo para ganhar o jogo", não o conseguiram e no final o "espetáculo foi muito pobre, muito pobre".

Descontente com o rumo da partida, Sérgio Lembrou que na primeira a equipa teve "quatro ocasiões claras" de golo, enquanto "o adversário chutou uma vez à baliza, que foi quando marcou".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No final do encontro foi falar com o árbitro: "Foi o que disse aqui [primeira resposta]".

Por fim, o técnico portista lembrou que precisam do apoio dos adeptos: "Ninguém ganha um campeonato com o cigarro na boca. Não éramos campeões no domingo nem agora perdemos. Precisamos que toda a gente esteja junta, senão torna-se mais difícil."

Apesar de fazer um apelo à união, o técnico sabe que não é fácil agradar a todos: "Já sei que vão insultar-me nas redes sociais... estou a cagar-me para isso"