Será só coincidência? Messi não marca ao Real desde que Ronaldo saiu

Mais um clássico do futebol espanhol, mais um jogo de Lionel Messi sem marcar ao Real Madrid. Pode ser apenas uma infeliz coincidência, mas desde que Cristiano Ronaldo deixou o clube madrileno e se transferiu para a Juventus, no verão de 2018, o internacional argentino não voltou a marcar aos merengues. E nem sequer uma assistência fez para golo...

São já cinco jogos consecutivos frente ao Real Madrid em que Messi fica em branco. O último neste domingo, no Santiago Bernabéu, jogo que os merengues venceram por 2-0 e assumiram a liderança da Liga espanhola.

Esta fase negativa frente ao Real Madrid desde que Ronaldo deixou a capital espanhola contrasta com o período em que coabitou com CR7 na Liga espanhola. Senão vejamos. Antes do verão de 2018, quando o internacional português vestia as cores do Real, os dois jogadores defrontaram-se em 33 ocasiões e Messi marcou... 21 golos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais um dado. Antes de Ronaldo sair para a Juventus, nos cinco jogos entre ambos, Messi só não marcou num - e curiosamente, neste, CR7 não jogou. Bisou no jogo da Liga espanhola em que o Barcelona venceu por 3-2 em 2016-2017; no jogo da primeira mão da Supertaça em 2017, e picou o ponto em dois jogos do campeonato.

Curiosamente, no domingo, Cristiano Ronaldo aproveitou a folga e viajou até Madrid para assistir ao clássico. A presença do português num camarote, ao lado dos amigos Miguel Paixão e José Semedo, foi amplamente difundida em Espanha. E não faltaram vídeos de Ronaldo a festejar os golos do Real...

Há uma semana, numa grande entrevista ao jornal Sport, de Barcelona, Messi tinha falado de Cristiano Ronaldo e da falta que o jogador português faz ao Real Madrid. "O Real Madrid perdeu muito golo com a saída do Ronaldo. Era óbvio que isso ia acontecer. Não só golos, Cristiano Ronaldo também dava muitas outras coisas. Já o tinha dito, acho normal. Um jogador que marca 50 golos por temporadas e que sai, quer queiras quer não, nota-se. O Real tem grandes jogadores, mas o Cristiano faz 50 golos por época", referiu Messi.