Perguntas sobre Ronaldo irritam Santos. "Ruído de Itália não chega aqui"

Ronaldo sai do estádio antes do final do jogo. "Não dribla um adversário há três anos"

Era um dos temas mais aguardados da conferência de imprensa de Fernando Santos. Entender a posição do selecionador nacional sobre o caso protagonizado por Cristiano Ronaldo na Juventus - foi substituído no último jogo aos 55 minutos, saiu chateado, foi diretamente para o balneário e deixou o estádio antes de a partida acabar.

O selecionador, antes de falar em conferência de imprensa, falou em exclusivo para a SportTV. E respondeu à pergunta sobre a situação de Ronaldo. "O que vem de Itália não sei, esse ruído que vem de Itália não chega aqui, nem a mim nem à equipa nem ao Ronaldo. Não chega nada. Ele está motivadíssimo para jogar como sempre esteve. É um fantástico profissional. Toda a gente o conhece, não sei como é que ainda se consegue pôr em causa Cristiano Ronaldo. Sinceramente não entendo", afirmou à SportTV.

Minutos depois, na conferência de imprensa, o selecionador irritou-se com as perguntas. "Tudo o que é Ronaldo, toda a gente gosta de dar palpites. Se fosse com outro jogador não se falava. Há milhões de jogadores, só acontece com um ou dois. Está aqui, está convocado e vai jogar", respondeu visivelmente chateado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De seguida foi questionado por um jornalista espanhol sobre a situação. E aí irritou-se e disse mesmo que não voltava a falar do tema. "Outra vez o Ronaldo? Não falo mais. Termina aqui o tema Cristiano. Não volto a falar sobre Ronaldo. Esta conferência é sobre o Portugal-Lituânia, não é para falar do Cristiano Ronaldo."

Também presente na conferência de imprensa esteve o médio Rúben Neves. Que disse desconhecer qualquer problema relacionado com uma lesão de Ronaldo, como o treinador da Juventus deu a entender para justificar a substituição de CR7 no jogo diante do Milan.

"O Ronaldo treinou bem como sempre e com grande motivação para o jogo de amanhã. Está completamente preparado para o jogo. Lesão num joelho? Não faço ideia do que estão a falar. Podemos esperar o Ronaldo de sempre", referiu.

O selecionador nacional falou depois sobre a dupla jornada decisiva para o apuramento de Portugal para o Euro 2020 - esta quinta-feira frente à Lituânia, e domingo no Luxemburgo. "No futebol já não existem jogos fáceis. Portugal é obviamente favorito mais tem de o mostrar dentro do campo. Acredito que vamos vencer os dois jogos. A Lituânia terá uma motivação extra, jogam com o campeão da Europa. É uma equipa que vai defender bem e tentar surpreender. Mas se estivermos ao nível do jogo de lá, os golos vão aparecer. Vamos estar no Euro 2020 e por isso temos de ganhar estes dois jogos."

Fernando Santos falou ainda do facto de ter convocado várias avançados para esta dupla jornada de apuramento. "Portugal tem sempre procurado o golo. O André Silva esteve connosco, o Éder esteve connosco, só o Gonçalo Paciência é que não esteve aqui. Não há nenhuma alteração ao que tem sido normal. Portugal ganhou o Campeonato da Europa com dois avançados", lembrou.