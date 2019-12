Saiba quanto os clubes espanhóis receberam em direitos televisivos

A Liga espanhola revelou esta quinta-feira como foi feita a distribuição dos 1420 milhões de euros relativos aos direitos de transmissão televisiva aos clubes das duas divisões profissionais na época 2018/19. E o Barcelona foi quem mais recebeu com um total de 166,5 milhões de euros, seguindo-se o Real Madrid com 155,3 milhões e o Atlético de Madrid com 119,2 milhões.

Estes são os três clubes acima da casa das centenas, havendo depois uma diferença significativa em relação aos restantes competidores na liga principal, uma vez que o Sevilha surge na quarta posição com 80,1 milhões de euros, enquanto o Valência surge logo a seguir com 78,7 milhões.

O clube que menos encaixou no escalão principal foi o Huesca, que foi despromovido, com um bolo de 44,2 milhões de euros, uma verba aproximada àquela que o campeão português Benfica auferiu na mesma época desportiva (2018/19).

Se compararmos estes valores aos praticados na Premier League, constatamos que as diferenças também são substanciais mas a favor dos clubes ingleses, pois o Liverpool recebeu nessa época 180 milhões de euros, mais dois milhões que o Manchester City. O último classificado dessa temporada, o Huddersfield Town, embolsou 114 milhões de euros.

Como curiosidade, refira-se que o clube que mais recebeu do bolo de 205.9 milhões de euros de direitos de transmissão televisiva na segunda liga espanhola em 2018/19 foi o Málaga, com 30 milhões de euros, seguido pelo Deportivo da Corunha (24,7) e pelo Las Palmas (23,6).

Veja a lista completa: