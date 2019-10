Rússia goleia no Chipre e garante apuramento para o Europeu

A Rússia é a terceira seleção apurada para a fase final do Euro 2020, depois de Bélgica e Itália. Os russos, que só precisavam de um empate, foram a Chipre golear por 5-0, garantindo assim o segundo lugar do grupo I, que assim já tem as contas fechadas a duas jornadas do fim, uma vez que os belgas já tinham garantido o apuramento.

A goleada foi construída com golos de Denis Cheryshev (9' e 90'+2), Ozdoev (22'), Artem Dzyuba (79') e Aleksandr Golovin (89'), que permitem à seleção orientada por Stanislav Cherchesov chegar aos 21 pontos e marcar presença na fase final pela quinta vez consecutiva.

Nos outros dois jogos do grupo, a Bélgica foi ao Cazaquistão vencer por 2-0, com golos de Batshuayi e Thomas Meunier, enquanto a Escócia recebeu e goleou São Marino por 6-0.