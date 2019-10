Rúben Semedo e Ricado Pereira novidades na convocatória da seleção

Rúben Semedo e Ricardo Pereira, central do Olympiacos e defesa direito do Leicester, respetivamente, são as principais novidade na lista de convocados anunciada nesta quinta-feira por Fernando Santos para os jogos com Luxemburgo (dia 11 em Alvalade) e Ucrânia (dia 14 em Kiev), ambos referentes à fase de qualificação para o Euro 2020.

De regresso estão também o médio João Mário e os avançados Bruma e André Silva. O defesa Pepe também integra os eleitos do selecionador Fernando Santos, depois ter sido dispensado devido a lesão na dupla jornada anterior - na qual a seleção campeã europeia venceu na Sérvia (4-2) e na Lituânia (5-1) -, e substituído por Ferro.

Em relação à última convocatória ficaram de fora Ferro, João Cancelo, Daniel Carriço, Renato Sanches, Podence e Diogo Jota.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton, Inglaterra), Beto (Goztepe, Turquia) e José Sá (Olympiacos, Grécia).

Defesas: Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille, França), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Alemanha), Rúben Dias (Benfica), Nélson Semedo (Barcelona, Espanha), Mário Rui (Nápoles, Itália), Ricardo Pereira (Leicester, Inglaterra) e Rúben Semedo (Olympiacos, Grécia).

Médios: João Moutinho (Wolverhampton, Inglaterra), William Carvalho (Bétis, Espanha), Danilo (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Inglaterra) e João Mário (Inter, Itália)

Avançados: Cristiano Ronaldo (Juventus, Itália), Bernardo Silva (Manchester City, Inglaterra), Gonçalo Guedes (Valência, Espanha), Rafa (Benfica), Bruma (PSV da Holanda), João Félix (Atlético Madrid, Espanha) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Alemanha).

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo B, com oito pontos em quatro jogos. A líder é a Ucrânia, com 13 pontos em cinco jogos. Nos lugares fora da zona de qualificação direta para o EURO 2020 estão Sérvia (sete pontos/cinco jogos), Luxemburgo (7pts/4J) e Lituânia (1pt/5J).