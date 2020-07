Haverá duelo entre Ronaldo e Real Madrid na final de Lisboa?

O sorteio da final a 8 da Champions, que será jogada em Lisboa, ditou os seguintes duelos nos quartos de final: Real Madrid ou Manchester City-Lyon ou Juventus; Leipzig-Atlético de Madrid; Nápoles ou Barcelona-Chelsea ou Bayern Munique e Atalanta-PSG. Ronaldo pode assim encontrar o Real Madrid em Lisboa e no Estádio da Luz onde venceu a Champions pelos merengues em 2014.

Estes jogos serão realizados entre 12 e 15 de agosto e repartidos entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, assim como os duelos das meias finais. A 17 e 18 de agosto, o Real Madrid/Manchester City/Lyon/Juventus joga com o vencedor do duelo Nápoles/Barcelona/Chelsea/Bayern. E o vencedor do Leipzig/Atlético de Madrid com o vencedor do Atalanta/PSG.

E assim se chegará à final, que será jogada a 23 de agosto no Estádio da Luz.

A última partida da temporada 2019-20 da Champions aconteceu em 11 de março, dia em que o PSG se apurou para os quartos de final ao vencer o Borussia Dortmund, num Parque dos Príncipes já sem público. Na mesma noite, o campeão Liverpool perdeu foi eliminado pelo At. Madrid diante de 52 mil espetadores. O jogo entre espanhóis e ingleses já foi apelidado de incubadora de contágio do coronavírus, que levou à morte de 41 pessoas.

Poucos dias depois, o futebol europeu foi suspenso e houve jogos que ficaram a meio. Real Madrid-Manchester City (1-2), Chelsea-Bayern Munique (0-3), Juventus- Lyon (0-1) e Nápoles-Barcelona (1-1) ainda vão ter de jogar a segunda mão. A UEFA encontrou resistência dos clubes à ideia de jogar em campo neutro e livre de covid-19 e decidiu que jogam nos respetivos estádio.

Sem equipas portuguesas em competição, estão já apurados para os quartos-de-final o PSG, a Atalanta, o Atlético de Madrid e o RB Leipzig. João Félix é para já o único português garantido na fase final, mas a presença portuguesa será de pelo menos três, uma vez que há dois duelos entre equipas com jogadores portugueses. Ronaldo ainda vai enfrentar Anthony Lopes e Mário Rui ainda vai jogar com Nélson Semedo, Depois há ainda Cancelo e Bernardo Silva no City, com possibilidade de seguirem em frente.

Em junho a UEFA anunciou que face à evolução da pandemia e ao facto de o futebol ter parado por quase três meses que o melhor era mudar o formato final de um torneio avaliado em 3,25 bilhões de euros.. Para salvar a prova rainha do futebol europeu, o organismo europeu decidiu organizar uma inédita final com as oito equipas apuradas para os quartos de fina e escolheu Lisboa para acolher a prova.

A ideia partiu da Federação e teve o ok da Direção-Geral da Saúde, ainda antes da situação pandémica se complicar na Área Metropolitana de Lisboa. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse que "a Federação Portuguesa de Futebol foi a primeira a oferecer ajuda" e avisou que não tinha plano B e os preparativos avançaram, depois de uma receção ao mais alto nível no Palácio de Belém.

Foi depois concedida isenção fiscal à UEFA e já esta sexta-feira, em declarações à Lusa, Maurizio Barbeschi, conselheiro do diretor executivo para as Emergências Sanitárias da OMS, disse que tem a certeza de que Portugal "não foi escolhido por acaso", mas porque "tem um sistema de saúde forte" e "foi um dos países que melhor lidou" com a pandemia.