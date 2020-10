Ronaldo, Figo e Eusébio nomeados para o "Bola de Ouro Dream Team"

A revista France Football anunciou nesta segunda-feira os nomes dos últimos avançados que estão nomeados para a Bola de Ouro Dream Team, uma eleição que tem como objetivo escolher os melhores 11 jogadores da história do futebol por posição. Na lista estão os portugueses Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Eusébio da Silva Ferreira.

CR7,q ue tem grandes hipóteses de ganhar, está incluído nos atacantes que jogam mais sobre a esquerda, ao lado de nomes como Rivellino, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Hristo Stoichkov, Ryan Giggs, Karl-Heiz Rummenigge, Dragan Džajić e Oleg Blokhine.

Figo foi colocado no lote de avançados que atuam mais pelo corredor direito e tem como concorrentes Jairzinho, Garrincha, Lionel Messi, Arjen Robben, Samuel Eto'o, David Beckham, George Best, Kevin Keegan e Stanley Matthews.

Por fim, Eusébio da Silva Ferreira, antiga glória do Benfica e da seleção portuguesa, tem também uma concorrência de luxo: Romário, Ronaldo "Fenómeno", Marco Van Basten, Dennis Bergkamp, Johann Cruyff, Gerd Müller, George Weah, Sandor Kocsis e Kenny Dalglish.

A "Bola de Ouro Dream Team" surgiu após a France Football decidir cancelar a edição de 2020 da tradicional escolha anual, que distingue os melhores jogadores da temporada. A revista fará assim uma eleição dos 11 melhores jogadores da história, por posição. São indicados 10 nomes por sector do campo, numa formação 3-4-3.

A eleição será feita obedecendo às mesmas regras da Bola de Ouro, com os votos de 170 especialistas escolhidos pela France Football. O Dream Team da história do futebol será revelado em dezembro. A revista também abriu uma votação no seu site para os internautas poderem voltar, mas esta escolha não terá influência no resultado oficial.

Eis os outros nomeados nas outras posições.