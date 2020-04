River Plate caça talentos por whatsapp

A pandemia está a obrigar os clubes a mudar hábitos e encontrar novas formas de recrutar jovens talentos. Sem poder fazer treinos de captação, o River Plate, um dos principais clubes argentinos, decidiu inovar e pedir aos jogadores que se apresentem via WhatsApp, fazendo assim reviver os tempos em que os jogadores eram contratados por cassetes vídeo. As regras são simples: um vídeo de menos de cinco minutos, nome e sobrenome, categoria e posição.

Como o isolamento preventivo obrigatório para impedir a propagação do Covid-19 não permite que os dez especialistas em deteção de talentos do clube de Buenos Aires viajem por todo o país para realizar os testes, as crianças terão assim a possibilidade de mostrar suas qualidades à distância, numa espécie de captação virtual.

Para facilitar a tarefa dos caça talentos o clube dividiu o país em oito regiões, cada uma com um número para os candidatos fazerem chegar os vídeos via WhatsApp.

Mas desengane-se quem pensa que basta enviar um vídeo cheio de habilidades para merecer um lugar no River. A avaliação será depois aprofundada. O clube esclareceu que "no caso do detetor de talentos considerar a possibilidade de uma avaliação quando a situação (a quarentena, é claro) retornar ao normal, a área de captação será contactada por esse mesmo aplicativo de mensagens".