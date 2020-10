Reinaldo Teles infetado e internado no Hospital São João

Reinaldo Teles está infetado com covid-19 e internado no Hospital de São João. O histórico dirigente dos azuis e brancos, com 70 anos de idade, pertencendo ao grupo de risco não só pela idade como por via de outras complicações de saúde.

Segundo alguma Imprensa, o dirigente portista está ligado a um ventilador.

Conhecido por ser o braço direito de Pinto da Costa, o antigo pugilista dos dragões conheceu o presidente do FC Porto quando ele ainda chefiava a secção de Boxe. Foi na modalidade que o consagrou que entrou no dirigismo a convite do líder dos dragões. Chegou a liderar o futebol dos dragões no final da década de 80 e início dos anos 90. Agora é administrador não executivo da SAD.

O FC Porto já teve um jogador de futebol do plantel principal infetado com o novo coronavírus e tem atualmente surtos no voleibol feminino e no basquetebol masculino.