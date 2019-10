Real vence, Modric faz golaço mas um português ainda assustou o Bernabéu

O Real Madrid recebeu e venceu neste sábado o Granada, por 4-2, equipa sensação da liga espanhola que é vice-líder do campeonato, um resultado que permite ao conjunto de Zinedine Zidane manter-se na primeira posição no final da oitava jornada. O jogo ficou marcado por dois lances na primeira parte: o grande golo de Modric e pelo segundo do Granada, autoria do central português Domingos Duarte.

Ao intervalo, com uma das exibições mais convincentes desta época, o Real Madrid vencia a equipa onde alinham os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte por 2-0. O primeiro golo surgiu logo aos dois minutos, por intermédio de Benzema, que concluiu da melhor forma uma brilhante assistência de Gareth Bale de trivela.

Mesmo em cima do final do primeiro tempo, o momento que adeptos e dirigentes esperavam há muito, com Eden Hazard, a grande contratação esta temporada do Real, a estrear-se finalmente a marcar em jogos oficiais, com um chapéu ao guarda-redes português Rui Silva.

No segundo tempo, Luka Modric aumentou a vantagem dos merengues, aos 61 minutos, com um grande golo na sequência de um remate colocado de fora da área cheio de força. Mas o Granada reagiu e ainda conseguiu marcar dois golos no Bernabéu, primeiro por Machis, de grande penalidade aos 69', e depois pelo português Domingos Duarte, aos 77', que na sequência de um pontapé de canto antecipou-se a Varane e bateu Areola. Só que já nos descontos, James Rodríguez descansou as bancadas do Santiago Bernabéu que começavam a ficar impacientes.