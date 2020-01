Real Madrid vence e isola-se na liderança da Liga espanhola

O Real Madrid venceu este domingo em casa do Valladolid, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola. Este resultado permite à equipa de Zinedine Zidane isolar-se na liderança do campeonato, aproveitando a derrota do Barcelona no sábado em Valência (2-0).

Um golo de cabeça de Nacho (78'), a responder a um cruzamento do alemão Toni Kroos aos 78 minutos, bastou para os madrilenos chegarem aos 46 pontos, mais três que os catalães, que são os atuais campeões.

Os merengues não fizeram qualquer remate à baliza na primeira parte, excetuando um golo anulado, mas na sequência de uma bola parada o defesa Nacho desbloqueou o jogo garantindo um triunfo sofrido.

O Valladolid está agora em 16.º lugar, com 22 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção.