Real Madrid soma sétimo triunfo seguido outra vez graças a Sergio Ramos

Três jogos, três vitórias consecutivas por 1-0 e o Real Madrid a acelerar para a conquista do seu 34.º título de campeão, quando faltam quatro jornadas para o final da Liga espanhola. Desta vez, os merengues venceram, pela segunda vez seguida, graças a um penálti marcado por Sergio Ramos, que coloca a equipa com uma vantagem de sete pontos sobre o Barcelona, que ainda vai jogar este domingo no campo do Villarreal.

Em Bilbau, o Real Madrid alcançou o sétimo triunfo consecutivo - ganhou todos os jogos pós-paragem - perante o Athletic Bilbau, em partida da 34.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de ter marcado o golo do triunfo sobre o Getafe (1-0), na ronda anterior, também de penálti, o capitão madridista foi novamente certeiro da marca dos 11 metros e marcou o único golo do jogo, aos 73 minutos, na sequência de uma falta de Dani Garcia sobre Marcelo.

Sergio Ramos fez o 10.º golo na presente edição da Liga espanhola e o quinto nos últimos sete encontros do Real Madrid, alcançando igualmente a melhor marca da carreira numa só época, com 12 tentos em todas as competições oficiais. Aliás, Benzema é o único jogador dos merengues com mais golos, pois leva 17 no campeonato.

Com este desaire, o Athletic Bilbau é oitavo classificado, com 48 pontos, e poderá ficar mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias da próxima época, dependendo do que fizerem Getafe e Real Sociedad nesta jornada.