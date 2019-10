Real Madrid perde em Maiorca e cede liderança ao Barcelona

O Real Madrid sofreu este sábado, em Maiorca, a primeira derrota na liga espanhola, à 9.ª jornada. Os merengues, que partiram para esta ronda na liderança do campeonato, foram derrotados pelos maiorquinos por 0-1 e cederam o primeiro lugar ao Barcelona.

Coube ao extremo hispano-marfinense Lago Júnior apontar o único golo do encontro, logo aos sete minutos, depois de uma bela jogada individual.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Real Madrid terminou o encontro reduzido a dez unidades, devido à expulsão de Odriozola (74'). Pelo emblema insular, o lateral esquerdo ganês Lumor, emprestado pelo Sporting, foi lançado após o intervalo.

Também este sábado, o Barcelona venceu tranquilamente no terreno do Eibar por 3-0 e passou para a liderança do campeonato, com 19 pontos, mais um do que o Real Madrid, mais dois do que o surpreendente Granada e mais três do que o Atlético Madrid. Os colchoneros empataram este sábado em casa com o Valência (1-1), num jogo que ficou marcado pela lesão de João Félix.

Consulte AQUI a classificação da liga espanhola.