Real Madrid estuda hipótese de jogar no estádio da equipa B

Ainda não há data para o regresso do futebol em Espanha, mas tal como em toda a Europa, as competições a regressarem em junho ou julho serão com toda a certeza à porta fechada. Nesse sentido, e tendo em conta as obras no Santiago Bernabéu, o Real Madrid pode mudar de casa para acelerar o prazo das obras.

O clube presidido por Florentino Pérez está a estudar a possibilidade de no regresso dos campeonatos disputar os seus jogos caseiros no Estádio Alfredo di Stéfano, localizado na cidade desportiva do clube em Valdebebas, nos arredores de Madrid, o local onde habitualmente jogava o Castilla, a equipa do B do Real Madrid.

Esta medida permitiria ao Real Madrid concluir mais cedo as obras de melhoramentos que estão em curso no Santiago Bernabéu, que chegaram a ser interrompidas durante 10 dias, mas que voltaram entretanto. E também evitar que fossem travadas nos dias que antecedem os jogos e durante os próprios jogos.

Neste momento, o Real Madrid tem pendentes seis jogos caseiros na liga espanhola - Eibar, Valência, Maiorca, Getafe, Alavés e Villarreal. Além disso, pode ainda ter mais jogos na Champions caso elimine o Manchester City.

Em ambos os casos, a decidir por esta opção, o Real Madrid terá de comunicar a decisão às entidades organizadoras das provas, algo que, à partida, não deverá trazer problemas.

O Estádio Alfredo di Stefano tem capacidade para apenas 6.000 espectadores, muito longe portanto dos 81.000 do Bernabéu. Mas como os jogos serão disputados à porta fechada...