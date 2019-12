Real Madrid de olho no portista Romário Baró

O Real Madrid tem o jovem portista Romário Baró debaixo de olho. De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal espanhol AS, o médio nascido na Guiné-Bissau mas com nacionalidade portuguesa é um dos jovens que o poderoso emblema de Madrid tem andado a seguir com atenção.

De acordo com o AS, Baró, de 19 anos, é seguido pelos olheiros do Real Madrid desde 2017, depois de ter dado nas vistas num jogo entre Espanha e Portugal de sub-17. E chamou sobretudo a atenção depois da Youth League da época passada, quando o FC Porto se sagrou campeão da prova ao derrotar na final o Chelsea por 5-1.

O jovem formado no FC Porto, que já mereceu a confiança de Sérgio Conceição na equipa principal dos dragões, está atualmente lesionado. Em dezembro renovou contrato com os portistas até junho de 2023 e é visto, a par de Fábio Silva, como um jogador com um futuro promissor.