Rádio espanhola diz que Messi pensa deixar o Barcelona

A emissora de rádio espanhola Cadena Ser divulgou nesta quinta-feira que o astro argentino Lionel Messi está pensando em deixar o Barcelona em 2021, informação que levou o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, a reagir, dizendo que "não espera que isso aconteça", porque quer o melhor da liga.

"Não sei o que vai acontecer. Não esperamos isso [a saída dele]. Ele está nesta Liga e queremos ter o melhor. O que acontecerá não sei", respondeu Zidane a uma pergunta sobre o assunto após a vitória do Real Madrid por 1-0 sobre o Getafe nesta quinta-feira, para a 33ª jornada da I liga espanhola.

Na noite desta quinta-feira, a Cadena Ser avançou que Messi está a pensar deixar o Barça. "Neste momento, Messi interrompeu a renovação com o Barça, que estava no caminho certo, com ambas as partes em sintonia, mas após acontecimentos recentes Messi reconsiderou tudo, parou as negociações para renovar o seu contrato", adiantou a emissora.

"A ideia que o argentino tem agora é terminar estes cinco jogos, jogar na próxima temporada e sair. É o que está na cabeça de Leo Messi, abandonar o Barcelona", acrescentou.

"Messi disse às pessoas mais próximas no balneário que nunca quis tornar-se um problema para o clube, que sempre dizia que ficaria no Barça e que terminaria sua carreira no Barça se assim o quisessem", indicou a rádio espanhola, especificando que o capitão "está farto".

"Ele está cansado" de ver o tempo passar sem "o projeto vencedor" que lhe foi prometido.

Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, Messi, 33 anos, tem contrato até 30 de junho de 2021.