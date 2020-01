Quem é Joelson Fernandes, o jovem de 16 anos promovido ao plantel principal do Sporting

Joelson no treino do Sporting

Joelson Fernandes foi a novidade do treino do Sporting este domingo. O jovem extremo esteve às ordens de Silas, que continua a preparar a meia-final da Taça da Liga, com o Sp. Braga, terça-feira. Só Luciano Vietto não esteve às ordens, uma vez que continua entregue ao departamento médico e fez apenas tratamento e trabalho de recuperação.

"Silas chamou Joelson Fernandes, promovendo o regresso do jovem jogador aos trabalhos. Valor incontornável da formação do Sporting Joelson Fernandes irá a partir de agora ser presença mais assídua nos trabalhos da equipa principal", informou o clube leonino este domingo.

Mas quem é Joelson Fernandes?

Integrado no plantel de Sub-23 com apenas 16 anos (tem cinco golos marcados em 25 jogos na Liga Revelação), o jovem extremo foi chamado ao plantel principal pela primeira vez pelo ex-treinador leonino, Marcel Keizer, depois de brilhar num dérbi de juvenis." Tal como fiz no Ajax, quando os jogadores estão bem merecem ter a oportunidade de se mostrar nos treinos. Embora seja muito jovem, acreditamos nele. Mostrou a sua qualidade e agora tem de continuar a mostrar-se nos jogos da formação", justificou na altura o técnico holandês.

É extremo, tem técnica acima da média, ágil, veloz e de remate fácil. No ano passado assinou contrato profissional até junho de 2022 e ficou com uma cláusula de 45 milhões de euros. É visto em Alvalade como uma das maiores promessas da Academia, na senda de outros extremos como Ronaldo, Nani, Simão ou Quaresma.

Filho de Eusébio Mango, antigo futebolista que passou pelas camadas jovens leoninas que é também seu empresário, Joelson nasceu na Guiné-Bissau, onde começou a jogar futebol na Academia Valusa do Bairro Militar, arredores da capital guineense. Chegou a Portugal com 11 anos e foi descoberto em treinos de captação do Sporting no Polo Universitário. E depois dois anos a viajar desde Aveiro para Lisboa, para jogar ao fim de semana pelos leões, ingressou na Academia aos 13 anos. Foi em Alcochete que aprimorou a técnica e evoluiu fisicamente.

Já tem nacionalidade portuguesa e já foi chamado à seleção Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Quando foi chamado pela primeira vez definiu-se assim: "Sou muito rápido e forte no um contra um. Esse é o meu ponto mais forte. Mas estou aqui para crescer como jogador."

O jornal francês L´Équipe destacou-o recentemente como um dos seis prodígios do futebol europeu, juntamente com Ansu Fati (Barcelona), Sebastiano Esposito (Inter Milan), Karamoko Dembele (Celtic Glasgow), Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven) e Karim Adeyemi (Red Bull Salzburgo). "O Joelson é ambicioso, explosivo e criativo, mas ainda tem etapas para queimar", explicou João Couto ao jornal francês, fazendo as devidas distâncias para Cristiano Ronaldo: "Não gosto de comparar mas Ronaldo e Quaresma, por exemplo, inventaram as suas próprias fintas, os seus livres, a sua forma de jogar. O Joelson não é isso, mas é, como Cristiano, muito ambicioso."

E basta ver a mensagem do Instagram do jovem extremo para perceber o nível de ambição dele: "Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer."

Em dezembro de 2019 recebeu um Prémio Stromp, na categoria Academia. "É uma honra, tenho que agradecer ao Sporting e aos meus colegas", afirmou. Questionado sobre o que se pode esperar dele, respondeu: "Vou dar sempre o meu melhor, depois logo se vê. Penso que vai tudo correr bem."

