PSG goleia Dijon e segue imparável rumo ao tricampeonato

Mbappé bisou no jogo com o Dijón

O líder Paris Saint-Germain continua a caminhada triunfante rumo à conquista do tricampeonato francês de futebol, tendo este sábado goleado (4-0) o Dijon, em jogo da 27.ª jornada da prova.

Os bicampeões gauleses adiantaram-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio do espanhol Pablo Sarabia, e deram expressão ao resultado no segundo tempo, através de um bis de Kylian Mbappé, aos 74' e 90'+1', e um tento do argentino Mauro Icardi, aos 76'.

O PSG soma 15 partidas seguidas sem perder na Ligue 1, o último desaire foi, precisamente, diante do Dijon, em 1 de novembro (2-1).

A formação orientada por Thomas Tuchel continua confortável no topo do campeonato gaulês, com 68 pontos, mais 13 do que o segundo colocado, o Marselha, que é treinado pelo português André Villas-Boas.

Os marselheses abriram a ronda 27 na sexta-feira, com um triunfo por 3-2 em Nimes, graças a um hat-trick do avançado argentino Dario Benedetto.